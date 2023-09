Aprosoja estima produção de 13,8 milhões de t na safra 2023/24 de soja de MS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2023 - 12:47 Compartilhe

Brasília, 18 – O Estado de Mato Grosso do Sul deve colher 13,8 milhões de toneladas na safra 2023/24, volume 7,92% menor em comparação com o ciclo anterior, estima a Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS) na sua primeira previsão para a temporada. A produtividade do grão deve cair 13,52% na comparação entre as safras 2023/24 e 2022/23, para 54 sacas por hectare. A área de cultivo deve somar 4,2 milhões de hectares.

O plantio da oleaginosa no Estado está autorizado desde a última sexta-feira (15). “A redução na produtividade e produção estimada pelo SIGA/MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio, ferramenta da Aprosoja-MS) para a safra 23/24, é justificada pela média histórica do Estado, que considera a frustração de safra, causada pela severa estiagem que tivemos em 2021/22.

Apesar disso, a alta probabilidade da ocorrência do fenômeno El Niño indica um aumento no volume das chuvas. Caso isso ocorra entre os meses de janeiro e fevereiro, período de maior demanda hídrica da cultura, o produtor sul-mato-grossense pode esperar uma safra de grandes resultados”, afirmou o presidente da Aprosoja-MS, André Dobashi.

A Aprosoja-MS estimou que a safra 2023/24 terá custo de produção 10% inferior ao ciclo passado, passando de R$ 6.860,08 por hectare para R$ 6.170,61 por hectare na atual temporada. Em contrapartida, o custo da saca por hectare aumentou 20%, saindo de R$ 42,88 por saca para R$ 51,42 por saca, refletindo a queda do preço médio da oleaginosa que caiu de R$ 180 por saca para R$ 120 por saca.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias