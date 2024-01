Aprosoja Brasil: safra 2023/24 de soja deve alcançar ‘no máximo’ 135 milhões de t

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/01/2024 - 10:00 Para compartilhar:

São Paulo, 16 – A Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil) disse, em nota, que a safra brasileira deve chegar a, “no máximo”, 135 milhões de toneladas, a partir de dados coletados pelas 15 associações de produtores (Aprosoja) estaduais.

A entidade afirma que o número é bem abaixo do que “tem sido divulgado por instituições e empresas públicas e privadas do Brasil e do exterior”. Os dados levam em consideração o estresse hídrico nos Estados do Centro-Oeste e o excesso de chuvas em algumas áreas desses mesmos Estados, o que dificultou a colheita.

Segundo a Aprosoja Brasil, há relatos de produtores do Sul do País, principalmente do Paraná, que sofreram com o excesso de chuvas no início do plantio e agora enfrentam falta de chuvas em áreas em que a soja está na fase reprodutiva.

