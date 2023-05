Aprosoja Brasil pede medidas do governo para socorrer produtores com dificuldade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/05/2023 - 14:59 Compartilhe

São Paulo, 22 – A Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil) pediu, em nota, medidas “urgentes” do governo para ajudar produtores em dificuldades. “Problemas climáticos, aliados à queda nos preços das commodities agrícolas e ao aumento excessivo dos custos de produção, estão fazendo com que milhares de produtores de várias regiões estejam tendo dificuldade para honrar seus compromissos”, disse a associação, em nota.

A Aprosoja defendeu prorrogação de parcelas por 180 dias a um ano no caso de crédito com recursos controlados, além de linhas especiais para refinanciamento, “garantindo ao agricultor seguir plantando” até que seja possível reequilibrar custos e receita.

No comunicado, a associação ressalta que os Estados do Sul tiveram grandes perdas nas últimas três safras, principalmente em lavouras de soja e milho, em decorrência do fenômeno La Niña pelo terceiro ano consecutivo. “Embora o Governo tenha emitido pacote de socorro para produtores que se enquadram no Pronaf, há ainda milhares de produtores de outros portes que não estão cobertos pelo seguro rural”, disse a Aprosoja.

Além das áreas com perdas provocadas pela seca, a associação acrescentou que há problemas de comercialização e queda acentuada nos preços nas demais regiões, ocasionando falta de liquidez para quitar despesas.

“Esta soma de fatores traz impacto direto sobre o bolso dos produtores, mas os efeitos são sentidos em toda a cadeia produtiva, com a redução da atividade econômica nos milhares de municípios atingidos, nos quais a soja é a principal atividade econômica, com graves consequências para as contas públicas”, disse a Aprosoja.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias