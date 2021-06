Apresentadora volta ao trabalho após ter sido agredida pelo ex-namorado

Silvye Alves, apresentadora da RecordTV, que havia sido agredida pelo ex-namorado, o empresário Ricardo Hilgenstieler, voltou a apresentar o “Cidade Alerta Goiás”, nesta segunda-feira (28).

Ao retornar para frente das câmeras, Silvye comentou sobre o fato de ter tido coragem de denunciar seu agressor, mas não deu detalhes sobre o caso, justificando que ele corre em segredo de justiça.

“Hoje é um dia muito importante pra mim. Estar aqui com vocês não é só estar de volta. Isso representa um marco na minha vida. Muitos esperavam que eu comentasse o caso, porém, não posso fazer isso, porque corre em segredo de justiça”, começou ela.

“Mas, sim, eu posso dizer de coração cheio que fui muito mulher, fui muito forte em lutar e denunciar. Fui muito forte em mostrar pro meu filho que, apesar da violência sofrida, ele tem uma mãe guerreira, que nunca vai se calar diante de um absurdo desse. Que ele tem uma mãe que ensinou que em mulher não se encosta a mão”, disse Silvye, emocionada.

Ela também demonstrou apoio a outras mulheres que também são vítimas de violência e se colocou à disposição para ajudá-las.

“E a vocês, mulheres, que me enviaram tantos relatos de violência, eu me comprometo, mais do que antes, eu quero ajudar vocês. Contem comigo com esta causa tão esquecida pelas autoridades. Obrigada pelo amor e carinho de todos, de todo o Brasil. Percebem que estou emocionada. Não seria diferente. E que Deus abençoe todos vocês”, finalizou.

A apresentadora chegou a passar por uma cirurgia no rosto há alguns dias por conta das agressões que sofreu do ex-namorado, e disse que chegou a gastar R$ 20,5 mil nos procedimentos.

O relatório médico, assinado pelo cirurgião plástico Rafael Meirelles, informa que Silvye foi admitida com lesão contundente em filtro labial com cerca de 4 cm vertical e horizontal em forma de “H”. A cirurgia foi realizada no dia 21 de junho, à 1h30 da manhã.

A violência doméstica foi presenciada pelo filho da jornalista, de 11 anos. Na ocasião, a revista Quem procurou a assessoria de imprensa da Polícia Civil de Goiás que informou que o agressor foi detido no aeroporto de Goiânia por agentes da Polícia Federal, que acionaram a Polícia Militar e o conduziram até a 1ª DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher).

Após a agressão, Silvye procurou a DEAM a fim de registrar queixa contra Ricardo e, em seguida, passou por atendimento médico em um hospital da capital goiana.

