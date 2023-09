Apresentadora Vivi Cake fala sobre tratamento contra o câncer e retirada total do útero

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/09/2023 - 21:47 Compartilhe

O diagnóstico de câncer de útero às vésperas do Natal, fim de um ano de muito trabalho, realizações pessoais e profissionais, e bastou um instante para o sonho se tornar em pesadelo na vida da influenciadora Vivi Cake, conhecida por fazer bolos realistas na internet.

Apresentadora do quadro ‘É Doce ou Não É’, no programa da ‘Eliana’ (SBT), viu seu seu mundo desabar no fim do ano passado, em meio às festas comemorativas e, também, quando se preparava para ser madrinha de casamento dali a três dias.

“A minha reação na hora foi horrível, parecia que o meu mundo tinha acabado. É uma das piores notícias que uma pessoa pode receber. Eu tive muito medo de parar a minha vida ativa, de morrer…”, diz ela, que, na ocasião, estava em ritmo de muito trabalho e feliz com as conquistas.

”Eu estava num ano muito feliz com tudo aconteceu e eu tive medo de, naquele momento, tudo acabar e eu ter que parar de viver a minha vida para, então, viver uma doença tão difícil. Eu recebi o diagnóstico de câncer em uma data bem emotiva, no dia 20 de dezembro, que estava bem pertinho do Natal. É o momento em que a gente se reúne com a família. Eu também ia ser madrinha de um casamento três dias depois”, relembra ela.

Com mais de 2 bilhões de visualizações em seus vídeos nas redes sociais, a influenciadora revela que foi voltando para casa, dentro do carro, após receber o diagnóstico, que encontrou inspiração para encarar o tratamento e enfrentar a doença.

“Eu pensei assim: ‘se esse carro bater aqui agora, eu posso morrer e nem de câncer vai ser’. A gente pode morrer a qualquer hora. Um diagnóstico, uma doença, é apenas uma coisa a mais que você tem, que você pode tirar forças para lutar a favor ou contra isso. Tentei ser muito resiliente, usar as minhas forças. Sou formada em psicologia, isso me ajudou muito”, diz.

A influenciadora conta que os médicos ficaram receosos sobre sua reação ao saber que teria que tirar o útero. Porém, ela nem titubeou em priorizar sua saúde e se colocar na frente de outros desejos, e recebeu bem a avaliação dos médicos.

“Se é pra fazer, vamos fazer logo, antes que eu desenvolva um novo tumor. Eu tentei tomar as medidas mais radicais para eu ter uma cura total. Eu acredito que o câncer vai ficar só uma lembrança na minha vida”, destaca.

Maternidade

Vivi diz que ainda não pensa em ser mãe e nem carrega uma tristeza por já não poder mais conseguir pelas vias naturais. Ela acredita que, quando chegar o momento, ela e o marido vão encontrar outros meios de realizar esse sonho.

Apesar do susto e de tudo o que enfrentou, a influenciadora acredita que a doença trouxe experiência de vida.

“Eu acho que sou muito mais agradecida ainda a tudo que eu conquistei, a todas as pessoas que eu tenho à minha volta e até ao apoio dos meus seguidores, das pessoas que estão sempre comigo. Então, eu vejo que o câncer me ensinou”, avalia ela.

Lição

De tudo o que aprendeu, a influenciadora alerta mulheres a não deixarem de fazer exames preventivos.

“Pense em pessoas que se curaram. Por exemplo, eu pensei muito na Ana Maria Braga, que já lutou contra vários tumores. Na Ana Furtado, que eu a vi fazendo todo o tratamento dela de quimioterapia e sempre trabalhando com alegria e energia. Elas me inspiravam a lutar. Eu só descobri o meu câncer graças aos exames de rotina. Não tive sintoma nenhum. E eu sempre digo que se você tiver câncer, irá descobrir. Melhor que você descubra no começo porque é muito mais fácil o tratamento e muito mais possível a cura”, finaliza.

