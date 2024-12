Apresentadora viola proibição de fotos na Capela Sistina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/12/2024 - 19:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 6 DEZ (ANSA) – As fotos da Capela Sistina tiradas pela empresária e apresentadora americana Martha Stewart durante uma visita aos Museus do Vaticano e postadas em seu perfil no Instagram estão causando polêmica.

A mulher de 83 anos foi acusada nas redes sociais de “abusar de seu rico privilégio” ao fotografar os afrescos da abóbada de Michelangelo, apesar das proibições do Vaticano.

Stewart visitou Roma com sua família no final de novembro e passou pela Capela Sistina, que estava em sua “lista de desejos”.

“Apenas algumas fotos no iPhone 16 durante nossa hora tranquila que passamos no Vaticano”, escreveu a americana.

A influenciadora também documentou sua viagem a Roma com fotos da restaurada Fontana di Trevi, do Coliseu e da Basílica de São Pedro.

Em 2022, a estrela de Aquaman, Jason Momoa, foi forçado a se desculpar por ter fotografado e filmado com fãs na Capela Sistina durante uma estadia na capital italiana para filme Velozes e Furiosos X. (ANSA).