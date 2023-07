Apresentadora Patrícia Ramos comemora ganho de 25 kg e mostra resultado: ‘Sofria com sedentarismo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 9:19 Compartilhe

Patrícia Ramos, apresentadora do “Rede BBB”, surpreendeu os seguidores do Instagram nesta quinta-feira, 20, ao mostrar o antes e depois de seu corpo. Segundo ela, ganhou 25 kg graças à disciplina na rotina fitness.

“Época da peleja x época da benção (50 kg / 75 kg). Antes que venham os comentários do tipo: ‘ah, Patrícia, eu prefiro antes’, quero deixar claro que na primeira foto eu sofria com sedentarismo, indisposição, imunidade baixa, vivia com sinusite, rinite e tudo que termina com ‘ite'”, declarou.

A apresentadora garantiu que atualmente, sua “qualidade de vida é completamente diferente”, e recomendou o autocuidado. “Eu amo cuidar de mim! CUIDE DA SUA SAÚDE. Faça o bem pro seu corpo, pois ninguém pode fazer por você”, incentivou.

Por fim, Patricia destacou a importância de ser acompanhada por profissionais da área. “Gratidão aos profissionais que me ajudaram e me acompanham nesse processo”, pontuou.

