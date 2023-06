Apresentadora fala mal da Globo, é afastada e pode tomar justa causa; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/06/2023 - 16:13 Compartilhe

Responsável por comandar o ‘Em Ponto‘, da GloboNews, a apresentadora Cecília Flesch está suspensa de suas atividades na emissora.

Durante entrevista ao podcast ‘É Noia Minha?’, a comunicadora disse que o canal “está um saco”, e ainda revelou o apelido que ela e outros colegas deram para a GloboNews.

“[A GloboNews] está um saco. Só tem política e economia, economia e política, política e economia”, disse Cecília. A apresentadora ainda apelidou o canal como ‘RivoNews’, em alusão ao tranquilizante Rivotril.

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, Cecília vive uma “situação insustentável” e foi afastada do programa após as declarações. O site TV Pop, por sua vez, informa também que a emissora estuda rescindir o contrato de Flesch por justa causa.

