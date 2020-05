Apresentadora Faa Morena raspa os cabelos durante live: “Realizei um sonho”

Na última quinta-feira (21), a apresentadora da RedeTV! Faa Morena mudou o visual em uma live. A transformação teve como objetivo doar o cabelo para a Casa Ronald McDonald São Paulo, em prol das crianças com câncer que precisam de perucas.

O corte foi feito por sua nora, a modelo e apresentadora Júlia Pereira.

“Lindezas, realizei um sonho muito antigo! Raspei meu cabelo com a ajuda virtual de meu querido @tonysiqueiraoficial e com o auxilio da minha nora @juliapereira. Muito realizada e feliz em poder compartilhar este momento com vocês, e mais ainda em poder ajudar uma causa tão nobre!

Minhas madeixas irão para doação no @institutoronald”, escreveu ela na legenda da publicação.

A mudança foi positiva. Faa recebeu muitos elogios após mostrar o resultado “Ficou linda”, “é libertador”, “mulher de estilo” foram alguns dos comentários que ela recebeu dos seguidores na web.

Assista ao vídeo em que Faa Morena aparece raspando o cabelo: