Apresentadora do SBT, Pri Borges chama atenção após emagrecer 10kg

Quem frequenta as redes sociais de Pri Borges já deve ter percebido que a apresentadora de 29 anos, está bem mais magra. Depois de chegar aos 66 quilos, a jornalista, que tem 1,58 de altura, resolveu que era hora de mudar o seu estilo de vida e vem exibindo um shape bem mais slim à frente do programa Cariocou, exibido pelo SBT.

“Não me reconhecia mais no espelho”, contou Pri, que atribui o ganho de peso à mistura de ansiedade e falta de tempo para se cuidar. “Só comia, sem treinar, e do manequim 34, passei a vestir 38 quase 40”, disse ela.

Conhecida por seu estilo divertido de conduzir suas entrevistas, Pri Borges começou a sentir o ganho de peso em 2018, período em que estava concluindo seu TCC na faculdade. Mas as maiores mudanças aconteceram mesmo foi na pandemia.

“Em 2021, estava extremamente diferente, meu rosto redondo demais, sem cintura, e tudo isso mexeu totalmente com a minha autoestima. Foi então que comecei a praticar musculação na academia do meu prédio com ajuda de um personal e fui tomando gosto. Mas foi em dezembro de 2024 que comecei a me dedicar ao objetivo de secar”, explicou a apresentadora, que chegou agora aos 56kg.

“Hoje, tenho uma rotina de treinos, alimentação balanceada e bebo bastante água. Treino pelo menos seis vezes na semana e me sinto totalmente dependente (positivamente) disso. Faço musculação, dança FITDANCE, funcional na areia e funcional na quadra e isso Levantou minha autoestima, minha confiança, minha resistência cardiorespiratória e me sinto mais saudável, fisicamente e mentalmente, em todos os aspectos da minha vida”, acrescentou Pri, que considera a alimentação a parte mais difícil de todo o seu processo.

“Amo chocolate depois do almoço e jantar, mas optei por uma colherzinha de pasta de amendoim quando não consigo resistir. O álcool também é meu ponto fraco. Não deixo de beber meus drinks do fim de semana, mas também reduzi bem o consumo”, confessou ela.

Os cuidados de beleza da apresentadora também contam com cuidados estéticos e alguns segredinhos.

“Faço skincare diário e procedimentos estéticos de medicina avançada. Tenho preenchimento labial, já faço botox preventivo a cada quatro meses (mais ou menos), além de ter aplicado estimulador de colágeno no rosto e também no bumbum. Também fiz um procedimento chamado PDRN para as manchas do rosto (o famoso esperma de salmão), e o peeling Lha La Peel (famoso peeling da Virgínia), entre outros cuidados”, revelou.

“Nunca me amei tanto quanto hoje. Me sinto na minha melhor fase: de corpo, aparência de modo geral, saúde mental, maturidade e de relacionamento. Vivo mais leve, realizada profissionalmente”, concluiu ela, feliz com os resultados que conquistou.