Apresentadora do SBT é acusada de gritar com cabeleireira em camarim

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/09/2024 - 17:06 Para compartilhar:

Apresentadora do “Tá na Hora”, do SBT, Márcia Dantas teria sido acusada de gritar com uma cabeleireira, identificada como Ceissa, no camarim da emissora de Osasco, na sexta-feira, 20.

O desentendimento teria acontecido porque a jornalista precisava secar o cabelo para iniciar os trabalhos, mas a profissional que estava cuidando de suas madeixas teria interrompido o trabalho para atender outra pessoa, segundo a colunista Fábia Oliveira, do site “Metrópoles”.

Com isso, o horário ficou apertado para Márcia, que teria se queixado, em tom exaltado, da falta de atenção da cabeleireira. Devido ao suposto mal-estar no local, a comunicadora teria desistido de ser atendida.

+ Após cadeirada, debate do SBT terá Marçal e Datena na mesma fileira: ‘Seguranças estarão preparados’

Ainda de acordo com a colunista, a cabeleireira teria saído correndo e chorando após a confusão.

Vale ressaltar que, segundo a publicação, Márcia e Ceissa são amigas. Inclusive, a cabeleireira vai à casa da apresentadora para cuidar de seu cabelo.

O site IstoÉ Gente entrou em contato com a assessoria de imprensa do SBT, com Márcia Dantas e Ceissa, mas não obteve nenhum retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para esclarecimentos.