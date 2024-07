Apresentadora do ‘Jornal da Record’ é demitida após vazar entrevista confidencial da emissora

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2024 - 20:46 Para compartilhar:

A jornalista Renata Varandas, que trabalhava como apresentadora substituta do “Jornal da Record”, foi demitida da emissora, no final da tarde desta quarta-feira, 17, após a direção da casa descobrir seu envolvimento com uma agência de análise política e financeira. Ela também era a principal repórter do canal em Brasília

Segundo o site TV Pop, a empresa para a qual a jornalista trabalhava, que não era de conhecimento da direção da rede, teria sido responsável por vazar trechos fora de contexto da entrevista que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu ao mercado financeiro, o que provocou uma oscilação na cotação do dólar.

A entrevista de Lula para o “Jornal da Record”, do principal telejornal da rede, foi oficializada pela emissora pouco antes das 14h da última terça-feira, 15, e transmitida na íntegra logo mais à noite. Porém, antes, trechos da exclusiva já circulavam em um texto da corretora BGC, que é contratante dos serviços da Capital Advice, empresa esta que tem a jornalista como sócia.

Os trechos da conversa do presidente Lula com Renata Varandas foram revelados pela BGC por volta das 13h, uma hora antes da Record divulgar oficialmente os primeiros fragmentos do conteúdo que seria exibido em seu telejornal.

Em uma das falas vazadas, o presidente teria dito não ter se convencido sobre a necessidade de cortes orçamentais, e que a meta fiscal não precisaria, necessariamente, ser cumprida.

De acordo com publicação no jornal Folha de S.Paulo, a exposição antecipada e retirada de seu contexto acabou provocando um salto na cotação do dólar, pois analistas avaliaram que as falas do político provocaram ruídos de incertezas fiscais, e no final do dia, a moeda recuou e fechou em baixa.

Capital Advice

Em seu site oficial, a Capital Advice se descreve como uma “casa de análise política referência no Brasil e no exterior”, especializada em “apurar e organizar informações fundamentais aos clientes, traçando cenários que auxiliam na tomada de decisões de alocação de recursos”.

Segundo o site TV Pop, em consulta ao banco de dados da Receita Federal, Renata Varandas é sócia-administradora da empresa, ao lado das também jornalistas Mariana Londres e Flávia Mesquita.

O CNPJ da Capital Advice foi aberto em dezembro de 2020. Porém, já há quase duas décadas Renata dava expediente na Record. Ela foi contratada em 2007.

Antes, Renata já havia passado Rede Amazônica (afiliada da Globo) e pela assessoria de imprensa do Senado Federal, nesta última para apresentar a versão local do “Tudo a Ver”, produzida e exibida em Brasília.

Após o fim da programação no YouTube, a jornalista foi deslocada para a reportagem dos telejornais regionais e, posteriormente, promovida para o posto de repórter dos noticiários nacionais.

Renata estreou como âncora do “Jornal da Record” em junho do ano passado, cobrindo folgas e férias dos titulares.

Demissão

No início desta quarta-feira, 17, a Record TV emitiu um comunicado oficial informando ter sido surpreendida com a notícia de que a sua agora ex-funcionária tinha relação com uma empresa de análise política.

Já sobre a demissão da jornalista, a direção da emissora não se manifestou oficialmente.

“A Record esclarece que soube da ligação da repórter Renata Varandas com a Capital Advice somente após a divulgação do release pela agência. A emissora deixa claro que condena qualquer vazamento de informações, principalmente com recorte parcial do que é apurado em entrevistas feitas por nossas equipes. Medidas cabíveis serão tomadas com a apuração dos fatos”, diz o comunicado.