Apresentadora do GNT, Georgia Bianka celebra 15 anos da filha com festa luxuosa no Rio de Janeiro

Há 20 anos trabalhando como decoradora de festas, Georgia Bianka, apresentadora do programa ‘Fazendo a Festa’, do GNT, comemorou o aniversário de 15 anos da filha, Georgia Karolina, no último final de semana.

A debutante ganhou um luxuoso baile, que aconteceu no Espaço Lamartine, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e reuniu famosos como a atriz Raphaela Alvittos, além de atrações como FP do Trem Bala, Felipe Mar e Marisa Damato.

Ao todo foram mais de mais de 30 mil galhos de cerejeira, e cerca 800 velas suspensas, que integravam a decoração com temática de jardim suspenso, feita pela própria Georgia Bianka, que cuidou de cada detalhe da festa junto com a cerimonialista Claudia Couttinho.

“Um sonho… é assim que eu posso definir em uma palavra essa noite”, resume a decoradora, que contou com 150 colaboradores para a realização do evento.

“Quando você vai realizar uma festa, muitas coisas precisam acontecer para que aquilo dê certo. E nem sempre toda a família está tão livre e em prol daquilo. E hoje o que aconteceu aqui foi um momento único, em que eu consegui reunir toda a minha família”, acrescentou.

Acostumada a criar tendências no mundo das festas, Georgia apostou como grande diferencial na mistura entre a modernidade e tecnologia dos Leds, com as tradicionais flores.

A festa também contou com coquetel, ilha de antepastos, ilha de frutos do mar, ilha de comida japonesa e estação de formaggio.

