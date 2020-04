Apresentadora de TV inglesa faz live e namorado milionário aparece nu em transmissão

Durante uma live transmitida pelo Facebook, a apresentadora da TV inglesa Trinny Woodall surpreendeu seus fãs. A transmissão acontecia normalmente quando ao fundo das imagens o namorado dela, o empresário Charles Saarchi, de 76 anos, apareceu completamente nu.

O mais inusitado é que Trinny e seu namorado não se atentaram para o ocorrido e as imagens foram retiradas da transmissão somente após o fim da live. O episódio aconteceu enquanto a apresentadora realizava um tutorial de maquiagem. Woodall é famosa por suas dicas de beleza e moda na TV britânica.

O empresário, Charles Saatchi é conhecido como um dos grandes publicitários e colecionadores de arte do Reino Unidos. Ele também é lembrado pelo casamento de 10 anos com a chef Nigella Lawson. O relacionamento chegou ao fim após ele ser registrado com a mão na gargante da ex-companheira em Londres, na Inglaterra.