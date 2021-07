Apresentadora de afiliada da Globo diz que sofreu racismo em sua casa

A jornalista Luana Assiz, da TV Bahia, afiliada da TV Globo, disse nas redes sociais que sofreu racismo de um técnico que foi chamado para fazer reparos no chuveiro de seu apartamento.

“Contratei um técnico para fazer um conserto no chuveiro. Eu o recebi de máscara, cumprimentei e recebi um grunhido como resposta. Quando terminou o serviço, ele me disse: ‘explique a ela que…’. Eu interrompi o técnico, olhei pra ele e, com tom de voz firme e irônico, perguntei: ‘explicar a ela quem, querido?’. Ele: ‘à dona’. Eu falei: ‘você está falando com a dona’. Constrangimento”, disse Luana.

A jornalista disse que acha que o profissional deve ter achado que ela trabalhava no apartamento. “Provavelmente, o técnico achou: que 1) eu, por ser negra, só poderia estar trabalhando no apartamento onde ele foi prestar serviço e 2) por achar que eu estaria fazendo serviço doméstico, poderia me tratar de forma ríspida. Após descobrir que estava falando com ‘a dona’, o tratamento mudou radicalmente. Mas até na hora de preencher a ficha de atendimento, me perguntou, constrangido, como me identificar. Eu repeti: ‘Dona. Contratante’”, afirmou a apresentadora.

