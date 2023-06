Apresentadora Daniela Lima pede demissão da CNN Brasil e fecha com a GloboNews

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 18:23 Compartilhe

A apresentadora Daniela Lima pediu demissão da CNN Brasil, nesta quinta-feira (22), e se despediu, ao vivo, após mais uma edição CNN 360º.

Segundo notícias de bastidores, a jornalista já estava insatisfeita com o canal de notícias e, apesar de colegas terem tentado demovê-la da decisão, ela acabou deixando o canal. É o que afirma o Gabriel Perline, do portal iG.

Ainda assim, não haveria, por parte executivos, interesse em negociar sua permanência.

Ainda segundo o colunista, as maiores insatisfações estavam relacionadas às interferências nas pautas que Daniela apurava e produzia, além da orientação da cobertura política.

Daniela estaria em discordância da chefia, que determinava amenizar o tom ao abordar realizações positivas da gestão de Lula na presidência, ao passo que mandava abrandar os comentários sobre Bolsonaro.

Apresentadora é anunciada pela GloboNews

Poucas horas depois da notícia de que Daniela havia pedido demissão da CNN, a apresentadora foi anunciada como contratada pela GloboNews.

“A jornalista @DanielaLima_ se junta ao time feminino do #ConexãoGloboNews, com @LeilaneNeubarth (RJ) e @camilabomfim (Brasília). A partir de julho, de 9h30 às 13h, na #GloboNews”, diz um comunicado do próprio canal nas redes sociais.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias