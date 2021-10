Apresentadora da Vasco TV relembra o dia em que foi expulsa de São Januário por Eurico Miranda Vanessa Riche, comunicadora do canal do clube nas redes sociais, diz que foi contida pelo ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, após acidente em São Januário

Apaixonada pelo Vasco e apresentadora do clube, a jornalista Vanessa Riche aproveita a interação que tem com seus usuários no Instagram para se declarar ao esporte. Apresentadora do projeto “Narra quem sabe”, da ESPN Brasil, ela relembrou uma história curiosa quando ainda era repórter, em 2000, após pergunta de um internauta.

A apresentadora da Vasco TV brincava de responder perguntas de usuários no Instagram. Ao ser questionada se gostava do ex-presidente do Vasco Eurico Miranda – que presidiu o clube em quatro oportunidades e é um dos nomes mais conhecidos do comando da instituição -, Vanessa se limitou em relembrar um fato que aconteceu com Eurico.

– Ele me expulsou de São Januário quando eu estava fazendo a cobertura da queda do alambrado na João Havelange, para a TV Globo! – digitou ela, sem dar maiores explicações ou responder a pergunta.

A final da Copa João Havelange, há 21 anos, ficou marcada pela queda do alambrado em São Januário, em partida entre Vasco e São Caetano (veja como foi aqui). Repórter da TV Globo naquela jogo, Vanessa Riche contou o que aconteceu nos bastidores daquela cobertura esportiva no dia do acidente. Ela esteve na emissora carioca até 2017.

Vanessa Riche é apresentadora da Vasco TV (Foto: João Pedro Isidro/Vasco)

