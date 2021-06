Apresentadora da Record revela ao vivo que foi abusada quando criança

Esta quinta-feira (17) foi um dia difícil para Luciana Ribeiro, apresentadora do “Balanço Geral Manhã” da TV Cidade, afiliada da Record no Ceará. Ele se emocionou ao revelar que foi abusada sexualmente quando era criança e que, quando procurou ajuda, ninguém acreditou nela.

O motivo da revelação ao vivo foi a exibição de uma reportagem sobre um homem e 78 anos que abusou de cinco meninas da própria família. “Nós precisamos falar sobre isso. Porque esses homens, esses monstros, são os monstros que deveriam nos proteger. Ele era avô dela. São cinco parentes vítimas desse monstro”, começou Luciana.

“Eu falo e me emociono porque também fui vítima quando criança e quando eu pedi ajuda, as pessoas não acreditaram. Não confie em ninguém. Na maioria das vezes, quem é para acolher, é quem mais maltrata”, completou. Ela ainda pede que as vítimas não fiquem quietas, e procurem sempre denunciar os abusadores. “Mulheres falem, desabafem, peçam ajuda, porque muitas outras crianças hoje passam por essa situação. Me desculpe o desabafo, mas é porque eu me vi nessa situação muitas mulheres e meninas também se veem nesse momento. A gente precisa falar e pedir ajuda”, finalizou.

Assista:

Toda nossa força a você Lu. Você foi gigante e corajosa! Que força você tem em ajudar outras mulheres a se libertar. pic.twitter.com/xRXWW18PSG — Balanço Geral CE (@BalancoGeralCE) June 17, 2021

