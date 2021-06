Apresentadora da GloboNews deixa emissora após 20 anos: ‘Novo desafio’

A jornalista Juliana Rosa pediu demissão do Grupo Globo. Após 20 anos de casa, a especialista em economia da GloboNews anunciou em suas redes sociais que aceitou um novo desafio. No texto de despedida, publicado em seu Instagram, Juliana contou que entrou nos corredores da Globo pela primeira vez aos 24 anos para ser editora do programa de economia Conta Corrente.

“A linguagem que desenvolvi voltada para a educação econômica serviu de modelo para vários treinamentos internos”, disse. A publicação foi seguida de comentários de colegas de profissão da atriz. “Boa sorte, sempre”, desejou a jornalista Ana Paula Araújo. Já o apresentador Marcelo Cosme agradeceu pela parceria nos telejornais do canal de notícias.

A apresentadora encerrou dizendo que aceitou um novo desafio, mas não o revelou ainda. Disse que vai tirar uns dias de descanso antes de começar no emprego novo. “Tenho muito orgulho de ter feito parte deste time de alto nível do jornalismo profissional.”

Segundo o colunista Flavio Ricco, do portal R7, Juliana já se acertou com a Band, onde atuará como comentarista de Economia nas emissoras de rádio e TV.

