Apresentadora da Globo surpreende, pede demissão e trabalhará na Record

Mariana Martins, apresentadora do Bom Dia Goiás, da Globo, não trabalhará mais na emissora. Ela surpreendeu seus colegas de equipe ao pedir demissão nessa terça-feira (12). Mariana seguirá seus passos na carreira na Record.

Após 10 anos na TV Anhanguera, afiliada da Globo, ela recebeu uma proposta irrecusável da emissora concorrente, com direito a salário maior e mais visibilidade em rede nacional. As informações são do site Notícias da TV.

Na nova casa, Mariana Martins assumirá o GO no Ar, equivalente ao SP no Ar, que será comandado por André Azeredo, também ex-Globo, na capital. A estreia ocorrerá em abril, quando a Record de Goiás lançará sua nova grade de programação.