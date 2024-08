Apresentadora da Globo lembra morte da mãe e comove web: ‘Choro só de lembrar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/08/2024 - 14:36 Para compartilhar:

A jornalista Silvana Ramiro, que apresenta o matinal “Bom dia Rio”, da TV Globo, ao lado de Flávio Fachel, comoveu seus seguidores no Instagram, nesta quarta-feira, 21, ao falar sobre ter perdido sua mãe.

A apresentadora abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada por uma seguidora sobre o que ela aprendeu com o luto. A mãe dela morreu repentinamente em outubro de 2023.

“Como sua mãe faleceu e o que você aprendeu com Deus sobre o luto?”, quis saber a internauta.

Silvana se abriu sobre seus sentimentos e aproveitou para dar conselhos em relação à perda de entes queridos.

“Foi uma morte repentina. Coração. Dois dias antes de morrer, ela me mandou um áudio perguntando como minha filha estava (Júlia tinha tido febre). Eu ouvi o áudio e respondi rápido: ‘mãe, já falo com você’. E NUNCA mais falei. A correria me fez esquecer do áudio e acabei esquecendo de responder. Eu precisei ‘trabalhar’ essa culpa. Choro só de lembrar. O que aprendi: ‘não deixe a correria roubar o precioso'”, aconselhou ela.

Já no Feed, Silvana contou que sua publicação chamou atenção dos seguidores e que recebeu relatos de pessoas que viveram situações parecidas.

“Depois que postei isso nos Stories, recebi inúmeras histórias parecidas com a minha: ‘chorei com seu depoimento. As mensagens do meu pai são sempre para depois’; ‘sempre levava meu pai na porta quando ele ia sair. Um dia, não quis levantar, pois estava vendo uma série na TV. Conclusão: ele foi atropelado e nunca mais pude fazer isso’. Entenda isso: um dia, eles não estarão mais aqui. Ouça. Responda. Não deixe o precioso para depois. Compartilhe este post. Isso precisa ser um alerta para quem não tem priorizado o mais importante: os seus”, contou ela ter recebido de uma internauta.

Nos comentários, famosos e anônimos se comoveram com os conselhos de quem viveu a dor do luto.

“Mensagem muito importante, querida Silvana. Porque a morte não avisa quando vai chegar, estamos todos na fila, uma hora será a nossa vez, então temos que viver todos os dias como se fosse o último, valorizando nossos amores e afetos, pois é só o que levaremos ao partir. Receba todo meu carinho, Deus abençoe a você e sua família”, declarou a atriz Beth Goulart.

Seu colega de emissora, o jornalista Alexandre Henderson se emocionou com a mensagem de Silvana.

“Você é uma querida! Deus sempre te proteja! Os que nos amam jamais deixam ou deixarão de ter conexão com a gente! Receba meu afeto, meu abraço forte e todas as boas energias do mundo! Me emocionei lendo seu post!”, escreveu ele.

