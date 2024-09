Apresentadora da Globo fica em saia justa ao levar ‘cantada’ ao vivo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/09/2024 - 14:55 Para compartilhar:

Durante a edição do “Bom Dia São Paulo”, da TV Globo, desta terça-feira, 24, a jornalista Sabina Simonato foi surpreendida pelo comentário de um telespectador a respeito de sua aparência. O apresentador Rodrigo Bocardi e o repórter Alessandro Jodar reagiram com bom humor à situação.

Bocardi leu a mensagem enviada por um internauta identificado como Carlos, que dizia: “A Sabina é tão bonita que eu daria a primavera, o verão, o outono e até o inverno, sem cobrar nada.” Visivelmente surpresa, a jornalista tentou disfarçar o constrangimento, mas entrou na brincadeira: “Ah, gente! Arrasei agora. Pode acabar o jornal”, comentou, rindo.

Enquanto Bocardi e Jodar continuavam brincando com o elogio, Sabina pediu para mudar de assunto e seguir para as notícias esportivas. “Para que eu sou despachada, mas tem hora que fico sem graça”, disse, rindo e tentando conduzir o programa.

Bocardi chegou a fazer referência à música “Que Tiro Foi Esse?”, de Jojo Todynho, em meio às risadas. Sabina, que é casada com o advogado Evandro Gondolfi há oito anos, finalizou o episódio sugerindo que seguissem com as notícias do dia.