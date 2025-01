Apresentadora argentina desativa redes sociais após zombar de Fernanda Torres

A apresentadora do programa argentino “Vamos Las Chicas”, do canal La Ciudad, Victoria Casaurang desativou a sua conta no Instagram depois de zombar da aparência de Fernanda Torres ao receber o Globo de Ouro de “Melhor Atriz de Drama” com o filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles.

Victoria Casaurang, apelidada de Vicky, afirmou que a brasileira “estava tão convencida de que não iria ganhar que nem sequer foi penteada para a premiação”.

Além dela, as outras duas apresentadoras Mercedes Cordero e Paula Galloni desmeceram a conquista de Fernanda Torres. Assim que o caso veio à tona, elas passaram a ser alvos de críticas nas redes sociais por parte de internautas brasileiros.

Diante da repercussão negativa, Victoria desativou temporariamente o seu perfil no Instagram. Já Paula e Mercedes mantiveram suas contas nas redes sociais, mas limitaram os comentários na tentativa de diminuir o número de críticas.