Apresentadora Adriana Reid descreve sensação de alívio após ser demitida da Jovem Pan

A apresentadora Adriana Reid anunciou, nesta segunda-feira (10), sua saída da Jovem Pan após quatro anos no comando do Jornal da Manhã.

Em sua conta no Instagram, ela se despediu da emissora com um desabafo surpreendente em que disse estar aliviada.

O anúncio aconteceu após a jornalista apresentar o material normalmente.

Com a publicação na plataforma, ao fim da edição do telejornal, ela falou sobre o possível motivo para a sua demissão.

“Foram quatro anos acordando às 3h da manhã, diariamente, para apresentar um jornal de 4 horas ao vivo e sem intervalo na Jovem Pan. Inclusive aos feriados e fins de semana. Após insistir pedindo transferência de horário, optaram hoje pela minha demissão”, expôs ela na legenda da publicação.

Adriana Reid aproveitou para agradecer o carinho do público.

“A sensação é de alívio, a saúde estava em jogo. Obrigada aos colegas queridos e aos que me acompanhavam por lá. Vou descansar um pouco e retomar as atividades com mais ânimo e coerência”, finalizou.

