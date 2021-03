Apresentador se veste de eletricista para brincar com falta de luz em jogo que eliminou Sport da Copa do Brasil Em partida polêmica, clube pernambucano perdeu por 3 a 2 para a Juazeirense na primeira fase da competição

O Sport foi eliminado da Copa do Brasil na última quarta-feira em jogo polêmico contra a Juazeirense. Aos 50 minutos do segundo tempo, quando o clube pernambucano já perdia por 3 a 2, houve uma queda de energia que apagou parte de dos refletores do Estádio Adauto Moraes, interrompendo a partida por 25 minutos. Após a retomada, aconteceu um novo problema nas luzes e o árbitro encerrou o confronto.

O apresentador Tiago Medeiros aproveitou para fazer uma brincadeira com a situação nesta quinta-feira. Ele iniciou o “Globo Esporte” de Pernambuco vestido de eletricista e “resolveu” o problema da iluminação no estúdio.



– Pagaram a luz de novo não? Me ajuda dona Globo. Vê aí se acende. De novo, Sport? – brincou Tiago no início do programa.

Na última quarta-feira, logo após a partida, ele já tinha brincado com a terceira eliminação seguida do Sport na primeira fase da Copa do Brasil.

– Alô, Tadeu, Alô, Fantástico. Quem é eliminado três anos seguidos na primeira fase da Copa do Brasil, tem direito a pedir música? Se tiver, toca essa daqui: “Você não vale nada, mas eu gosto de você, tudo que eu queria era saber porquê” – brincou ele em vídeo postado no Twitter.

As circunstâncias da queda do Leão na competição revoltaram alguns profissionais do Sport. O diretor do clube colocou a culpa dos problemas da partida na Juazeirese, que rebateu em nota.

