Apresentador posta foto com Bruna Marquezine e zoa Neymar

Rio – No dia de #tbt, hashtag que ficou popular nas redes socais, usada para fotos antigas sempre às quintas-feiras, Ivan Moré relembrou do ex-casal Neymar e Bruna Marquezine. Em seu Instagram, o jornalista postou uma foto ao lado de Bruna e brincou com a legenda.

“#tbt do dia que quase fiz o Neymar morrer de ciúmes! Brincadeira craque.”, brincou Ivan.



Ivan ainda marcou Neymar na foto e o craque curtiu a publicação do ex-jornalista do grupo Globo. Moré ainda usou a hashtag Brumar, apelido usado para o casal enquanto estavam juntos.

Além de Bruna, Mariana Moré, esposa de Ivan, Bruno Gagliasso, entre outros atores da Globo, apareceram em outras fotos na mesma postagem.

“A Mariana percebeu que tenho olhos mais belos do que o Bruno Gagliasso! Fala verdade, a Marquezine tá mais bonita hoje ou não?”, comentou Ivan Moré.