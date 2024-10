Apresentador, humorista e até mãe de ator: veja famosos que concorrem às eleições municipais

Letícia Senai Letícia Sena https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 06/10/2024 - 13:24 Para compartilhar:

Neste ano, diversos famosos vão se candidatar às Câmaras Municipais do país nas eleições. Apresentadores de TV, humoristas, atletas, influenciadores digitais, entre outras figuras públicas, tentam iniciar a carreira política neste domingo, 6 de outubro, enquanto outros desejam retornar a cargos eletivos.

Entre os 1.001 candidatos ao cargo de vereador de São Paulo que se registraram no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), há nomes conhecidos da política, como o ex-ator e vereador da capital paulista Thammy Miranda (PSD). Ele vai disputar as cadeiras do Legislativo com famosos estreantes, como a influenciadora Luísa Mell (União) e a ex-mulher do cantor Zezé Di Camargo, Zilu Camargo (União).

Já entre os 1.021 concorrentes à Câmara do Rio, está o ex-deputado estadual Bebeto (PSD), famoso por participar da conquista da Copa do Mundo de 1994. O ex-atacante vai competir com o ator Babu Santana (PSOL), que ficou em quarto lugar na edição de 2020 do reality show Big Brother Brasil. Confira abaixo lista completa de famosos que concorrem às eleições municipais!

Alexandre Corrêa (Avante)

O empresário Alexandre Corrêa (Avante), ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, vai concorrer a uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo. Essa é a primeira eleição dele.

Alexandre Frota (PDT)

O ator Alexandre Frota (PDT) vai disputar uma vaga na Câmara Municipal de Cotia, na Grande São Paulo. Frota foi deputado federal entre 2019 e 2023.

Babu Santana (PSOL)

O ator Babu Santana (PSOL), que foi o quarto colocado no ‘Big Brother Brasil 20’, vai disputar sua primeira eleição neste ano, concorrendo a uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Bebeto (PSD)

O ex-atacante Bebeto (PSD), titular da equipe brasileira que ganhou o tetracampeonato na Copa do Mundo de 1994, vai concorrer a uma cadeira da Câmara do Rio. Bebeto foi deputado estadual entre 2011 e 2023.

Dudu Camargo (Republicanos)



O apresentador e jornalista Dudu Camargo (Republicanos) é estreante na política e que quer se tornar vereador de São Paulo.

Kelly Santos (Podemos)

A ex-jogadora de basquete Kelly Santos (Podemos), que foi medalhista de bronze na Olimpíada de Sydney em 2000, vai disputar sua terceira eleição neste ano.

Léo Áquilla (MDB)

A apresentadora Léo Áquilla (MDB) também quer conquistar uma cadeira na Câmara de São Paulo. Veterana na política, ela participou de sete eleições e perdeu todas.

Licurgo Spinola (PT)

O ator Licurgo Spinola (PT), galã de telenovelas da Globo no início dos anos 2000, vai disputar a vereança de Curitiba. Ele é candidato pela primeira vez.

Lúcia Gagliasso (PL)



A chef de cozinha e empresária Lúcia Gagliasso (PL), mãe dos atores Bruno e Thiago Gagliasso, vai concorrer pela primeira vez à Câmara do Rio de Janeiro.

Luísa Mell (União Brasil)

Estrando na política, a apresentadora e ativista do direito dos animais, Luísa Mell (União), vai tentar ser vereadora de São Paulo.

Mário Gomes (Republicanos)

O ator Mário Gomes (Republicanos) almeja a Câmara do Rio de Janeiro.

Marquito (Republicanos)

O humorista Marco Ricciardelli (Republicanos), o “Marquito”, o Programa do Ratinho, do SBT, concorrerá à Câmara de São Paulo. Ele foi vereador da capital paulista entre 2013 e 2016.

Sandrão do RZO (PT)

Rapper do grupo RZO, Sandro Rogerius (PT), mais conhecido como “Sandrão”, estreia nas urnas como candidato a vereador de São Paulo.

Sergio Hondjakoff, o ‘Cabeção’ (Cidadania)

O ator Sergio Hondjakoff (Cidadania), que ficou conhecido nacionalmente por interpretar o personagem ‘Cabeção’, de ‘Malhação’, é candidatos à Câmara de São Paulo.

Tandara do Vôlei (PL)

A ex-atleta de vôlei Tandara Caixeta (PL), que foi campeã olímpica nos Jogos de Londres de 2012, é uma das principais apostas do PL para a disputa da Câmara Municipal de São Paulo.

Thammy Miranda (PSD)

O ex-ator Thammy Miranda (PSD), que é vereador de São Paulo desde 2021, vai tentar a reeleição neste ano para a Câmara da capital paulista.

Waguinho (Rede)

O cantor Waguinho (Rede), será candidato do PL à Câmara do Rio de Janeiro.

Welington Camargo (Avante)

O cantor Welington Camargo (Avante), irmão da dupla sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano, disputa o quarto pleito em outubro, buscando o cargo de vereador por São Paulo. Welington já foi deputado estadual de Goiás entre 2003 e 2007.

Zilu Camargo (União Brasil)

A empresária Zilu Camargo (União Brasil), ex-esposa de Zezé Di Camargo, está estreando nas urnas.

* Esta matéria contém informações do Estadão Conteúdo.