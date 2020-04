Apresentador homossexual do Jornal Nacional pede demissão da Globo

O apresentador Matheus Ribeiro pediu demissão da TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás, na tarde desta quarta-feira (8) por não concordar com a redução de seu salário em meio à pandemia do novo coronavírus, de acordo com informações do colunista Leo Dias, do UOL.

Matheus ficou conhecido nacionalmente ao se tornar, em 2019, o primeiro jornalista assumidamente gay a ocupar a bancada do Jornal nacional.

Ainda de acordo com a reportagem, a sua saída da Globo foi comunicada aos colegas no final da tarde desta quarta-feira por Brenda Freitas, diretora de Jornalismo da TV Anhanguera.