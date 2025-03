Apresentador do Oscar faz piada com cancelamento de atriz de ‘Emilia Pérez’

Em seu monólogo de abertura do Oscar 2025 na noite deste domingo, 2, o apresentador Conan O’Brien fez uma piada com as publicações questionáveis que fizeram a Karla Sofía Gascón, protagonista de ‘Emilia Pérez’, ficar no centro de críticas nas redes sociais e perder o favoritismo na categoria de melhor atriz.

“Eu amei ‘Anora’. O filme usa a ‘palavra com F’ [um palavrão em inglês] 479 vezes. São três a mais que o recorde atingido pelo agente de Karla Sofía Gascón“, brincou o humorista.

Após o fortalecimento de Emília Pérez na temporada de premiações — foram 13 indicações ao Oscar –, internautas descobriram publicações da atriz no X (antigo Twitter) com conteúdo xenofóbico e homofóbico. Gascón pediu desculpas publicamente, mas foi afastada de eventos para evitar prejudicar a imagem da produção.

Sua presença no Oscar era uma dúvida, mas a atriz compareceu. “[Gascón] está aqui hoje e… Sim, sim… Karla, se você for reclamar do Oscar, lembre-se: meu nome é Jimmy Kimmel“, disse o apresentador, citando o nome de outro humorista apresentador de talk-show.