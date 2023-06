Apresentador detona Neymar durante jornal ao vivo; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/06/2023 - 16:05 Compartilhe

Apresentador do ‘Jornal da Band’, Rodolfo Schneider não se conteve e detonou Neymar durante exibição do noticiário, na noite de sexta-feira (23).

Rodolfo criticou o jogador após Neymar ignorar completamente a interdição das obras do lago de sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e usar a lagoa normalmente. Na última quinta-feira (22), o imóvel do atacante foi alvo de operação por infrações ambientais e o espaço citado foi fechado.

Na operação realizada, a Polícia Civil e a Prefeitura de Mangaratiba encontraram diversas infrações na construção do lago e o pai de Neymar, que estava no imóvel, chegou a receber voz de prisão.

“É impressionante! Está aqui a nota. A prefeitura diz que o local continua interditado, que ele não poderia entrar. Por mais que o Neymar ou o pai dele pudessem argumentar, dizer que está errado, que não estão ilegais, que eles vão recorrer, está interditado. Ele desrespeita ao entrar e posta a foto para ostentar e dizer: ‘Entro mesmo!’”, disparou Schneider.

Extremamente indignado, Rodolfo continuou seu discurso e afirmou que Neymar devia ser um exemplo, já que tem tanta influência.

“Tal pai, tal filho. Não é a primeira vez. Ontem, o pai desacata ‘estão entrando na minha casa’, o filho, hoje, entra, ostenta. Aquela coisa do ‘sabe com quem está falando? oodemos tudo!’. É impressionante, vindo do Neymar, que tem que ser um exemplo pro Brasil inteiro. E não é a primeira vez. Mais uma dessa“, completou.

