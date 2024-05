Apresentador de TV recebe críticas por conta do cabelo: ‘Será que deixo de usar o meu dread?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/05/2024 - 17:55 Para compartilhar:

O apresentador Luiz Teixeira, que está cobrindo as férias de Felipe Andreoli no comando do Globo Esporte (TV Globo), rebateu um internauta, na última quinta-feira, 23, após sofrer críticas por conta de seu cabelo. O jornalista, que usa dreads, chamou a atenção do telespectador, que considerou sua aparência inadequada.

“Tudo bem com diversidade em todos os espaços da TV, mas o cabelinho do Luiz Teixeira não é muito adequado ao visual de um jornalista, apresentador de programas em que a imagem é fator importante”, publicou o perfil Hailton Portugal no X, antigo Twitter,

Em sua página na mesma rede, o comunicador compartilhou a postagem, levantando um questionamento.

“Segundo dia apresentando o GE nas férias do Felipe Andreoli e já veio a primeira: será que eu deixo de usar o meu dread por conta do Hailton Portugal? Será que o ‘cabelinho’ dele é o mais adequado?”, disparou ele no microblog.

Em uma outra publicação, o jornalista observou que Thelma Assis, campeã do “BBB20”, também foi vítima de comentários considerados racistas por conta de seu cabelo. Atualmente, a médica integra o “Bem Estar”, quadro do “Encontro com Patrícia Poeta”.

Uma telespectadora havia criticado os cabelos da profissional, fazendo comentários maldosos, sugerindo que seus cachos são feios e “cheios de piolho”.

“E pelo visto eu não fui o único”, lamentou o apresentador do GE.

Segundo dia apresentando o GE nas férias do @andreolifelipe e já veio a primeira: Será que eu deixo de usar o meu Dread por conta do Hailton Portugal? Será que o “cabelinho” dele é o mais adequado? https://t.co/xoPMJTdIQC — Luiz Teixeira (@luizteixeira) May 23, 2024

E pelo visto eu não fui o único https://t.co/aCOB4QwRxZ — Luiz Teixeira (@luizteixeira) May 23, 2024