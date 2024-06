Apresentador de TV Michael Mosley é encontrado morto aos 67 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/06/2024 - 12:52 Para compartilhar:

O corpo do apresentador de televisão britânico Michael Mosley foi encontrado na manhã deste domingo, 9, em uma ilha da Grécia, segundo informações da família do artista em comunicado. Mosley, de 67 anos, estava desaparecido na pequena ilha de Simi, no leste do Mar Egeu, desde a última quarta-feira, após ter saído para uma caminhada.

O corpo foi avistado por um barco de equipes de resgate em uma costa rochosa da ilha, de acordo com a polícia local. Após ser analisado por um legista, o corpo foi retirado em um barco da marinha grega, e agora está a caminho de Rodes, onde será identificado de forma oficial, segundo o prefeito.

Após a localização do corpo, Clare Bailey Mosley, esposa do apresentador, confirmou a morte em comunicado oficial divulgado pelo jornal britânico ‘BBC’.

Confira o comunicado na íntegra:

“Não sei bem por onde começar com isso. É devastador ter perdido Michael, meu maravilhoso, engraçado, bondoso e brilhante marido. Tivemos uma vida incrivelmente abençoada juntos. Nós nos amávamos muito e éramos tão felizes juntos.

Estou incrivelmente orgulhosa de nossos filhos, da resiliência e do apoio deles nos últimos dias. Minha família e eu fomos enormemente consolados pela demonstração de amor das pessoas ao redor do mundo. É claro que Michael significava muito para muitos de vocês.

Estamos encontrando conforto no fato de que ele quase conseguiu. Ele fez uma escalada incrível, tomou a rota errada e desabou onde não podia ser facilmente visto pela extensa equipe de busca. Michael era um homem aventureiro, é parte do que o tornava tão especial.

Estamos muito gratos às pessoas extraordinárias de Simi que trabalharam incansavelmente para ajudar a encontrá-lo. Algumas dessas pessoas na ilha, que nem sequer tinham ouvido falar de Michael, trabalharam do amanhecer ao anoitecer sem serem solicitadas. Também estamos muito gratos à imprensa que nos tratou com grande respeito.

Sinto-me tão sortuda por ter nossos filhos e meus amigos incríveis. Acima de tudo, sinto-me tão sortuda por ter tido essa vida com Michael. Muito obrigada a todos.”

Michael Mosley tinha 67 anos e era bastante conhecido no Reino Unido, principalmente por conta de suas aparições regulares na televisão e no rádio, além de sua coluna no veículo britânico “Daily Mirror”. O artista também ficou conhecido no exterior por seu livro lançado em 2013, intitulado ‘The Fast Diet’, que foi escrito em coautoria com a jornalista Mimi Spencer.

Mosley também dirigiu um programa para perder peso rapidamente, e fez diversos documentários sobre dieta e exercícios. Além da esposa, ele deixa também quatro filhos, frutos da relação com Clare.