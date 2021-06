Apresentador de telejornal pede salário ao vivo e fala sobre atraso no pagamento

Kalimina Kabinda, âncora de um telejornal da Zâmbia, usou o tempo em que apresentaria o programa ao vivo para pedir que a emissora KBN pagasse seu salário e o dos outros colegas.

“Longe das notícias, senhoras e senhores… Nós somos seres humanos, nós temos que ser pagos. Infelizmente, na KBN, nós não recebemos o pagamento. Todos os outros (funcionários) não foram pagos. Nós temos que ser pagos”, disse ele. A emissora emitiu repudiando a atitude do jornalista e afirmando que ele estava bêbado no momento do desabafo.

“Estamos chocados com o comportamento de bêbado exibido por meio de um vídeo que se tornou viral nas redes sociais. Estamos determinados a descobrir como um apresentador bêbado ficou no ar sem ser interrompido e medidas serão tomadas contra qualquer um que possa ter feito parte do esquema”, disse Kennedy Mambwe, diretor executivo do canal.

