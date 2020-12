Apresentador de afiliada da Globo é demitido após vazar nudes

Seu Waldemar, o apresentador do programa ‘No Balaio’, exibido na TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo em Goiás, foi demitido após filmar e divulgar as partes íntimas de uma mulher.

A confusão começou quando o humorista publicou um vídeo nos Stories do seu Instagram em que aparece uma jovem nua da cintura para baixo. Enquanto ele fala na gravação, a imagem dá zoom nas partes íntimas da moça. Em outro momento do vídeo, o rosto dela aparece.

A história começou a repercutir nas redes sociais na manhã de segunda-feira (7). Com as críticas, o apresentador perdeu seguidores e teve que desativar os comentários da publicação.

“A TV Anhanguera vem a público informar que reprova de forma veemente a publicação do Seu Waldemar, exposta recentemente em seu perfil particular de rede social, deixando claro que tal comportamento injustificável é completamente contrário aos princípios éticos do grupo Jaime Câmara, e por este motivo, o contrato de prestação de serviços com o Seu Waldemar está interrompido”, anunciou o canal em comunicado enviado para a imprensa.

Veja também