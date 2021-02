Apresentador da Record apresenta namorado 26 anos mais novo

O apresentador Fábio Ramalho, de 45 anos, assumiu sua homossexualidade em um post ao lado do namorado nas redes sociais. No registro, o funcionário da Record aparece sorridente ao lado de João Paulo dos Santos, que tem 19 anos. Na legenda, o jornalista postou uma mensagem positiva.

“Por um mundo mais feliz, onde as pessoas possam ser o que elas quiserem, com quem elas quiserem e como quiserem”, escreveu o jornalista, usando as hashtags “não à homofobia”, “liberdade” e “gay”. Ele comanda os quadros ‘#Partiu’ e ‘Achamos no Rio’, no Balanço Geral RJ.

Os dois não escondiam a relação nas redes, mas o apresentador nunca tinha deixado tão claro que o rapaz era o seu namorado. João, no entanto, já havia se declarado para o jornalista em agosto do ano passado. “A vida não é feita de respirações, mas dos momentos que nos tiram o fôlego”, escreveu o rapaz. Fábio, por sua vez, validou a postagem com o comentário: “Te amo, bebezão”.

