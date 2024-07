Apresentador da Globo, Luiz Teixeira desabafa sobre ofensas racistas: ‘Quesito preconceito segue 100%’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2024 - 21:40 Para compartilhar:

O apresentador da Globo Luiz Teixeira, que cobriu a folga de Felipe Andreoli no comando do “Globo Esporte”, em São Paulo, foi novamente alvo de ataques racistas nas redes sociais. Neste sábado, 13, após a exibição do programa, ele expôs mensagens ofensas que recebeu de internautas em seu perfil no Instagram.

O jornalista já havia sido alvo de ataques racistas na web, mas essa foi a primeira vez que ele apresentou a mensagem que lhe foi enviada. Agora, como anteriormente, os haters sugerem que Luiz Teixeira corte o cabelo.

Apresentador de TV recebe críticas por conta do cabelo: ‘Será que deixo de usar o meu dread?’

“Mais um ‘Globo esporte SP’ apresentado e o quesito preconceito segue 100% de aproveitamento. Segundo o Jorge Gusmão, eu estou ‘envergonhando a raça’. Será mesmo?”, escreveu o apresentador ao mostrar um print de uma mensagem enviada no privado de seu Instagram.

Em contrapartida, Luiz compartilhou vídeo de um fã celebrando a representatividade negra no comando de um programa de televisão.

“Mas, como fazer a diferença na vida das pessoas é o que realmente importa, eu termino meu sábado com o coração quentinho com esse vídeo”, rebateu o jornalista.

Em abril deste ano, Luiz Teixeira rebateu críticas por conta de seu cabelo. O jornalista, que usa dreads e na ocasião cobria férias de Felipe Andreoli no comando do mesmo programa esportivo, chamou a atenção do telespectador, que considerou sua aparência inadequada.

Mais um @globoesporteSP apresentado e o quesito preconceito segue com 100% de aproveitamento. Segundo o Jorge Gusmão, eu estou “envergonhando a raça” 🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/06gbV9GMOG — Luiz Teixeira (@luizteixeira) July 13, 2024