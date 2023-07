Apresentador da BBC recebe novas denúncias por fotos pornográficas de menores

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/07/2023 - 12:38 Compartilhe

As denúncias contra um apresentador da BBC, acusado de ter pagado um menor de idade por fotos pornográficas, aumentaram nesta quarta-feira (12), na medida em que cresce o escândalo em torno do canal britânico. O funcionário não foi identificado até o momento.

Um famoso rosto da BBC, Jeremy Vine, pediu ao acusado que rompa com o silêncio para não prejudicar ainda mais a reputação do canal e para dar um fim às acusações falsas feitas contra outros apresentadores.

O escândalo voltou a ocupar as manchetes dos principais jornais britânicos nesta quarta. O tabloide The Sun, que publicou a história pela primeira vez na última sexta-feira (7), apresentou novas acusações.

De acordo com as últimas notícias, um conhecido apresentador do canal pagou mais de 35 mil libras esterlinas (US$ 45 mil ou R$ 220 mil) durante três anos para uma pessoa menor de idade – na época – em troca de “fotos sórdidas”.

O jovem, que ainda não teve o gênero revelado, teria posteriormente usado o dinheiro para financiar seu vício em crack, segundo a mãe, que também não foi identificada.

A polêmica cresceu nas redes sociais, onde as especulações sobre a identidade do apresentador aumentam. A BBC defendeu, entretanto, a decisão de não fornecer mais informações.

Desde então, outras acusações apareceram. Segundo a BBC, o apresentador acusado enviou ameaças por mensagens de celular a um jovem que conheceu em um site de relacionamento, após o mesmo sugerir que iria revelar sua identidade.

O The Sun também confirmou que o apresentador entrou em contato em 2018 com outro jovem de 17 anos, pelo Instagram.

Nenhum veículo britânico publicou o nome do acusado até agora, seja por medo de sanções por difamação ou violação de privacidade.

Este incidente surge depois da BBC ter sido atingida por vários escândalos nos últimos anos, incluindo o caso de Jimmy Savile em 2012, um ano após a morte deste popular apresentador que violou e agrediu menores de idade por décadas.

