Apresentador da Band perde carro em enchente

O jornalista e apresentador do Café com Jornal, da Rádio Bandeirantes, Luiz Megale perdeu o carro durante um alagamento em São Paulo, nesta segunda-feira (10). O jornalista estava a caminho da emissora quando foi surpreendido pelo alto volume de água, que invadiu o seu automóvel na região da Ponte do Jaguaré, na Marginal Pinheiros.

Em entrevista ao Aqui na Band, Megale afirmou não ter percebido a água subindo e que tudo aconteceu muito rápido. “É uma situação apavorante, água até o umbigo”, contou. Morador da Lapa, o jornalista explicou que a região por onde ele passou não costuma alagar.

O apresentador relatou ainda que conseguiu salvar apenas a carteira e o celular e que teve dificuldade para abrir a porta do carro. “Uma coisa é alagar, mas aquilo é água do Rio Pinheiros, é como se você estivesse dentro do Rio Pinheiros, você sente o odor”, afirmou.

Até o início da tarde desta segunda-feira (10), o jornalista ainda estava ilhado na região da Vila Leopoldina. “Foi uma experiência bastante assustadora. Perder o carro é uma coisa chata, mas é só o carro, o importante é que estou bem”, completou.