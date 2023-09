Apresentador americano Jimmy Fallon é acusado de criar ‘ambiente de trabalho tóxico’

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/09/2023 - 17:34 Compartilhe

Jimmy Fallon, apresentador do programa emblemático da NBC “The Tonight Show”, pediu desculpas à equipe após ser acusado de criar um “ambiente de trabalho tóxico” por funcionários, de acordo com a revista Rolling Stone.

A publicação relatou que Fallon, comediante e uma das estrelas da televisão noturna dos Estados Unidos, foi acusado por dois funcionários atuais e 14 ex-funcionários do “The Tonight Show” de “comportamento errático”. Alguns afirmaram que o programa tinha sido um “ambiente de trabalho tóxico por anos”.

Uma pessoa não identificada entrevistada pela Rolling Stone disse que Fallon, de 48 anos, “gritava com membros da equipe, expressava irritação com as coisas mais pequenas e repreendia e menosprezava a equipe por frustração”.

O relatório da revista, publicado na quinta-feira, acrescentou que os funcionários do programa haviam relatado o impacto psicológico de seu comportamento ao departamento de recursos humanos da NBC.

Segundo a Rolling Stone, Fallon e o produtor Chris Miller realizaram uma reunião virtual na qual o apresentador pediu desculpas e mostrou remorso.

“Peço desculpas se envergonhei vocês, suas famílias e amigos… Me sinto tão mal que nem consigo expressar”, disse, de acordo com o relatório. “É vergonhoso, e estou muito arrependido”, acrescentou.

O apresentador substituiu Jay Leno em 2014, que apresentou o “The Tonight Show”, o programa de entrevista mais famoso da televisão americana, por mais de duas décadas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias