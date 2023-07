Apresentado no Inter, goleiro Rochet explica ‘chapéu’ no Grêmio: ‘Tomei a decisão certa’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2023 - 14:31 Compartilhe

O Internacional apresentou nesta segunda-feira o seu novo goleiro: Sérgio Rochet, de 30 anos. O uruguaio chegou ao Brasil já apimentando a rivalidade gaúcha. Ele revelou que foi sondado pelo Grêmio há alguns meses, mas ‘seguiu o coração’ e optou por jogar no Beira-Rio com a ‘torcida maravilhosa’. Ele deve ser regularizado no BID da CBF ainda nesta semana para estar à disposição do técnico Mano Menezes.

“É verdade que tive interesse do Grêmio, mas optei pelo Inter porque acho que é o melhor para mim. Chegando aqui, vi que tomei a decisão certa. Joguei contra o Inter e acompanhei a qualidade de todos jogadores. Sei o alto nível dos goleiros e estou aqui para ajudar”, revelou o reforço, que esteve presente no Beira-Rio no empate por 0 a 0 com o Palmeiras no domingo.

Revelado nas categorias de base do Danubio, Sérgio Rochet passou pelo Alkmaar da Holanda e Sivasspor da Turquia antes de se firmar como goleiro titular do Nacional do Uruguai, onde estava até então. Para assinar com o experiente jogador, o Internacional desembolsou em torno de US$ 1,6 milhão (R$ 7,6 milhões) por 70% dos direitos econômicos.

Antes de assinar com o clube gaúcho, Rochet pediu conselhos e conversou com amigos que também jogaram no Brasil. “Falei com muitos companheiros uruguaios, conversei com Carlos De Pena, Bruno Méndez, D’Alessandro e Nico López e todos me falaram muito bem do clube e da cidade. Costumo seguir meu coração e isso me ajudou a tomar a decisão. As pessoas me receberam muito bem, o clube é espetacular, a torcida ontem (domingo) estava maravilhosa”.

Titular do Uruguai na última Copa do Mundo, Sérgio Rochet também elogiou o goleiro John e projetou uma competição saudável pela titularidade dentro do elenco. “O físico do John é muito bom. Para nossa posição, é muito importante. É um goleiro completo, tem muitas coisas boas. Vi pegando embaixo do gol muitas bolas. Será uma competição boa. Os outros garotos também.”

O técnico Mano Menezes aguarda Rochet ser regularizado na CBF para planejar sua estreia. No próximo domingo, às 16 horas, o Internacional enfrenta o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

