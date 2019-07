Apresentado, Filipe Luís pensa grande no Flamengo: ‘Tem que estar em 1º lugar’

O lateral-esquerdo Filipe Luís foi apresentado nesta sexta-feira no Flamengo, no CT do Ninho do Urubu, e já chegou pensando grande. O jogador de 33 anos, depois de 14 temporadas na Europa – sendo as últimas quatro no Atlético de Madrid, da Espanha -, recebeu a camisa 16 rubro-negra e comentou que voltou ao Brasil para fazer história em seu novo clube.

“Foram conversas interessantes e intensas. Não foi questão financeira, poderia ter ficado na Europa. Foi o desafio de entrar para a história do Flamengo. Pouca gente tem essa chance. E hoje o Flamengo nos proporciona isso. Tem que ser um pensamento de todos os flamenguistas: o Flamengo tem que estar em primeiro lugar. Hoje é um grande dia para mim”, disse o jogador em uma concorrida entrevista coletiva.

Depois de acertar a sua saída do Atlético de Madrid, Filipe Luís assinou contrato com duração de dois anos e meio, até dezembro de 2021, com o Flamengo no início desta semana e chegou ao Rio de Janeiro na última quinta-feira. No mesmo dia, disposto a entrar logo em forma após um período de férias – esteve com a seleção brasileira na conquista da Copa América – já começou os testes físicos no CT Ninho do Urubu.

O lateral-esquerdo admitiu que quando decidiu sair do Atlético de Madrid não tinha como preferência jogar no Flamengo. Mas ressaltou que no final tomou a decisão certa. “Foi uma decisão muito difícil, depois de 15 anos na Europa. Tinha a possibilidade de continuar. Mas quando o Flamengo liga a balança, é diferente. Minha família está aqui e entende e sabe o que o Flamengo significa para mim. É um sonho. Só foi possível porque hoje o Flamengo tem esse projeto de grandeza, de lutar por todos os títulos. Não sou o salvador da pátria, mas vim para ajudar. Com a nação do nosso lado tenho certeza que vamos conquistar títulos importantes”, afirmou o jogador, destacando a importância da opinião de sua esposa para aceitar a proposta rubro-negra.

“Conversamos muito. O poder de convencimento desses caras é impressionante. Conversei com a minha esposa, e ela falou que iríamos para um lugar que realmente me queriam, onde vou me sentir importante e querido. Isso faz toda diferença. Minha esposa é que queria vir para cá (risos). Eu é que não queria no início, queria jogar na Champions (Liga dos Campeões). Mas hoje ver o meu filho com a camisa do Flamengo me enche os olhos. Hoje a decisão é 100% que eu pensei, fiz a decisão correta”, completou.

Filipe Luís teve nesta sexta-feira o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já está regularizado para poder estrear pelo Flamengo, mas não deve ser relacionado para o clássico contra o Botafogo neste domingo, pelo Brasileirão. Ele se junta a Gerson, Rafinha e Pablo Marí como contratações realizadas neste meio do ano.