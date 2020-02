Apresentado, Bruno Guimarães diz já se sentir em casa no Lyon

Destaque da seleção brasileira sub-23 no Pré-Olímpico, disputado na Colômbia, o meio-campista Bruno Guimarães foi apresentado nesta quinta-feira pelo Lyon, que o adquiriu junto ao Athletico-PR. Ele vestiu a camisa de número 39 e se disse feliz com a opção que fez de se transferir ao futebol francês, apesar do interesse de outros clubes, como Atlético de Madrid e o Benfica. E apontou que a presença de Juninho Pernambucano na diretoria do time francês foi decisiva para a sua escolha.

“Foi uma decisão difícil, porque muitos clubes me queriam, mas agora estou no Lyon e farei de tudo para me integrar rapidamente. Juninho é responsável por minha decisão. Ele conversou com minha família e meus agentes. Ele foi sincero e leal. Ele me ofereceu uma carreira muito boa. Foi isso que me fez querer vir para o Lyon. Tenho um passaporte espanhol, poderia escolher o Campeonato Espanhol, o Benfica ou o Atlético de Madrid, agradeço o interesse deles. Mas aqui já me sinto em casa, estou encantado com a minha escolha”, afirmou.

Ao apresentar seu estilo de jogo, Bruno Guimarães apontou que precisará se adaptar ao estilo de jogo da liga francesa. E também agradeceu o carinho do torcedor do Lyon desde que a sua contratação foi anunciada.

“Posso jogar de forma ofensiva e defensiva. Assisti a muitos jogos do Campeonato Francês no Brasil. Será difícil, porque há muita pegada, mas vou fazer tudo para ter sucesso na França. Há muito entusiasmo ao meu redor. Os torcedores invadiram minhas redes sociais e agradeço-lhes por isso. Se o treinador decidir me colocar em campo assim que domingo, é claro que estarei pronto”, disse.

Bruno Guimarães esteve no estádio do Lyon na quarta-feira, quando viu o time derrotar o Olympique de Marselha por 1 a 0, pela Copa da França. Agora, ele espera estar em campo no domingo, para o duelo com o Strasbourg, pelo Campeonato Francês.

“Assisti a partida ontem à noite (quarta-feira). Gostei do que vi. Há muitas coisas diferentes do que estou acostumado. Preciso conversar com o técnico para ver como vou me adaptar ao sistema”, disse Bruno Guimarães, que revelou inspiração em Toni Kross e Paul Pogba.

Ele foi contratado pelo Lyon junto ao Athletico por 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 94 milhões). O clube brasileiro ainda terá direito a 20% do lucro de uma transação futura do meio-campista, que assinou contrato até 30 de junho de 2024. O jogador, de 22 anos, fez parte do elenco do Athletico-PR nas conquistas da Copa Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil de 2019, tendo marcado dez gols em 106 jogos disputados.