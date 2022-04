Apresentação do Maverick City Music quebra 20 anos sem música gospel no Grammy

O grupo de música cristã Maverick City Music fará história ao se apresentar ao lado de nomes como Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Jack Harlow, Billie Eilish e Silk Sonic, na 64ª edição do Grammy Awards.

A cerimônia anual de premiação da música acontece no domingo (3), na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, Nevada, nos EUA. No evento, serão premiadas as melhores gravações, composições e artistas do período 1º de setembro de 2020 a 30 de setembro de 2021.

Duas décadas sem louvor no Grammy

O grupo também informou que “esta é a primeira vez em 20 anos que um artista gospel ou cristão será televisionado e a primeira vez que um artista é indicado em todas as 4 categorias em 2 gêneros”.

A última vez que isso aconteceu, foi quando Brian McKnight, Al Green, Hezekiah Walker e Cece Winans também apresentaram um medley gospel no Grammy de 2002.

Em 2017, Chance the Rapper se juntou a Kirk Franklin para “How Great” – um cover de “How Great” de Chris Tomlin – e isso com certeza parece uma performance cristã, mas, segundo especialistas, não foi.

“Toda a glória e louvor vai para Jesus! Mal podemos esperar para adorar e celebrar este momento especial com você”, finalizou o grupo.

Recentemente, Justin Bieber e Chandler Moore do Maverick City Music se juntaram para uma sessão de adoração em Churchome em Kirkland, Washington.

Tocando uma série de músicas – incluindo “Jireh” de Maverick (mais de 13 milhões de streams no YouTube), “How He Loves” e “Where Do I Fit In” de Justin Bieber – os dois cantaram sobre o amor de Deus.

“Estamos muito animados com a expansão global do Maverick City, projetos e músicas que viralizaram em todo o mundo, em breve teremos um projeto em português em colaboração com artistas brasileiros”, afirmou Gledson Nunes (Maverick City Brasil).

Saiba mais