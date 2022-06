Aprenda a fazer a deliciosa receita de feijoada da cantora Ivete Sangalo

Nova embaixadora da marca Perdigão, a cantora baiana Ivete Sangalo compartilhou pela primeira vez sua elogiada receita de feijoada, para você fazer bonito na hora de receber a família e os amigos na mesa.

“Preparo o prato com muito carinho para a minha família e é um prazer compartilhar essa receita com todos, para que mais pessoas possam provar esse sabor”, conta a cantora. Confira a seguir

Feijoada da Veveta, por Ivete Sangalo

Ingredientes

– 1 kg de feijão preto

– 1 kg de pertences para feijoada (linguiça calabresa, costela salgada, carne suína salgada, pé salgado, bacon, pele suína)

– 500 g de lombo suíno cortado em cubos grandes;

– 250 g de paio em rodelas

– 250 g de rabo de suíno salgado;

– 300 g de cebola em cubos;

– 50 g de banha de porco

– 5 dentes de alho picados

– 2 folhas de louro;



Preparo

1) Comece dessalgando o pé, o rabo e a costela suína com 12 horas de antecedência. Em uma bacia colocar os cortes e cobrir com água corrente, trocar a água a cada 3 horas, mantendo sempre dentro da geladeira.

2) Quando passar esse tempo, leve as carnes para cozinhar em água fervente por 30 minutos.

3) Deixe o feijão de molho em água por 1 hora antes do preparo.

4) Corte o lombo e o bacon em cubos grandes, a calabresa e o paio em rodelas e reserve.

5) Leve ao fogo alto uma panela de pressão grande, com capacidade para cozinhar todos os ingredientes.

6) Acrescente a banha e a cebola cortada em cubos, refogue e acrescente o alho e as folhas de louro em seguida.

7) Escorra o feijão e adicione-o à panela. Em seguida, adicione as carnes dessalgadas, o paio e a calabresa e refogue rapidamente.

8) Cubra com 7 litros de água, tampe a panela e cozinhe por 50 minutos, contando depois que a panela pegar pressão.

9) Abra a panela de pressão depois dos 50 minutos e confira se o feijão e as carnes estão completamente cozidos.

10) Caso necessário, volte a panela para o fogo.

Para servir

Sirva a feijoada acompanhada de arroz, farofa, couve refogada e torresmo.

Rendimento: 12 porções

Preparo: 2 horas (+12 horas de geladeira)

Execução: moderada

(*) Da redação da Menu



