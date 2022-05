Apps de relacionamento: como iniciar uma boa conversa

Se você é adepta ao uso de apps de relacionamento para conhecer pessoas novas, já pode ter tido dificuldade em desenvolver uma boa conversa com um flerte em potencial. Felizmente, a internet tem soluções para — quase — tudo, inclusive para o sucesso na paquera virtual.

Primeiras impressões são críticas em qualquer contexto, especialmente quando um possível relacionamento está em jogo. Isso porque, de acordo com a “Women’s Health”, de onde são as informações, as pessoas “têm um desejo natural digerir pequenas quantidades de informação (como o que está em sua biografia) para determinar decisões maiores (como se vale a pena sair em um encontro com uma pessoa, por exemplo)”.

Segundo com a socióloga Jess Carbino, como você percebe uma pessoa nos primeiros minutos de interação é uma impressão tão duradoura quanto como você se sentiria depois de três horas inteiras com ela. Por isso, invista em sua “mensagem de abertura” para uma paquera de sucesso.

Como manter uma boa conversa em apps de relacionamento

Comece com uma mensagem curta…

“Muitas pessoas investem muito tempo e energia para enviar uma mensagem e personalizá-la. Mas, no final das contas, é realmente um jogo de números online”, diz o coach de relacionamentos Adam Lo Dolce, que observa que você deve ter em mente que a pessoa com quem você está entrando em contato pode estar recebendo muitas mensagens.

Por isso, ele recomenda que você mantenha a sua curta, lúdica e um pouco pessoal. Alguns exemplos:

“Olá! Você parece estar…”

“Eu acho incrível que você…”

“Você parece ser legal! Como está indo sua semana?”

… ou provocante

Apps de relacionamento já estão cheios de pessoas enviando mensagens com um simples “oi”, e é por isso que a sua pode ser facilmente ignorada. Dessa forma, Adam incentiva a enviar uma primeira mensagem que se destaque. “Provocar alguém é uma ótima maneira de se diferenciar”, aponta.

Tais provocações, no entanto, devem expressar interesse e parecer divertidas e sedutoras, não críticas. Tente:

“Você mencionou que ama a banda X. Um pouco antiquado, mas eu ainda curto!”

“Não é possível que você odeie sorvete! Eu preciso de detalhes!”

“Seja honesto(a). Esse cachorro é realmente seu ou só para tirar foto?”

Pergunte de onde ele(a) é

“Ao se envolver com alguém pela primeira vez, é importante sinalizar que você está interessado nele(a)”, diz Jess. Isso significa realmente querer mais detalhes sobre sua vida. “A pergunta mais segura a fazer é: ‘De onde você é?’, porque todo mundo é de algum lugar”, continua a socióloga. Outros exemplos incluem:

“Há quanto tempo você mora em…?”

“Qual é o seu restaurante favorito aqui?”

“Qual é o seu time do coração?”

“Já esteve no lugar X? Está na minha lista de desejos!”

Inclua um elogio

“Não há problema em elogiar alguém se ele(a) estiver fazendo algo muito legal em seu perfil”, diz Adam. No entanto, o coach geralmente incentiva seus clientes a se aterem a elogios gerais, em vez de físicos, deixando espaço para uma conversa mais aberta. Tente algo como:

“Você cozinhou aquele jantar da foto sozinho(a)? Não vejo a hora de experimentar sua comida!”

“Uau, você faz trilhas? Deve adorar cuidar do físico.”

Utilize as funções de cada app a seu favor

Cada aplicativo tem seus próprios recursos que facilitam a conexão das pessoas. Você pode checar as músicas que seu flerte em potencial mais gosta ou suas últimas postagens no Instagram. Experimente falar algo como:

“Vi sua playlist e também sou fã desse cantor! Já o viu ao vivo?”

Atenha-se ao básico

Se alguém tem um perfil vazio ou você está se sentindo nervosa e/ou sem criatividade, não entre em pânico. Opte por perguntas fáceis que podem realmente dizer bastante sobre uma pessoa, com base em seus interesses culturais. Experimente:

“Qual é o seu gênero de filme e filme favorito?”

“Nome do último livro que você leu?”

“Para onde você viajou pela última vez?”

Ou ainda:

“Seu perfil diz muito pouco. Que tal me contar mais sobre você?”

Evite erros comuns na paquera

A maioria dos especialistas em namoro concorda que você não precisa entrar em questões super profundas no primeiro encontro e muito menos na primeira mensagem. Lembre-se: você ainda está entendendo se há química, então há alguns assuntos que podem ser levantados um pouco mais tarde. Mantenha a conversa leve e divertida, mas também evite qualquer coisa que possa parecer assustadora, como elogios excessivos à aparência física.