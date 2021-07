Apple Watch salva a vida de idoso que caiu e ficou inconsciente

Mike Yager, de 78 anos, foi salvo pelo seu Apple Watch após sofrer um acidente doméstico nos Estados Unidos. O idoso estava sozinho e caiu na garagem da sua casa, ficando inconsciente. O relógio inteligente da Apple acabou chamando o Corpo de Bombeiros para resgatar a vítima. As informações são do canal local Fox8 News.

Durante a queda de Mike, o relógio percebeu o acidente com seu recurso de detecção de quedas. Na sequência, o Apple Watch enviou alertas sonoros e toques no pulso do idoso, para ver se ele respondia. Sem resposta do idoso, o dispositivo tecnológico acionou o Corpo de Bombeiros.

O relógio da Apple aciona esse recurso para usuários com mais de 65 anos. O dispositivo envia uma mensagem automática à equipe de emergência e adiciona a localização, para que o resgate possa ser realizado.

Yager disse em entrevista à Fox8 News que ficou bastante surpreso pois não conhecia esse recurso do relógio. Ele também chegou a perguntar aos bombeiros como eles sabiam que ele estava ali. “O fato de ele ter ligado para o socorro após Mike ficar inconsciente é a chave da questão, porque eu não voltaria para casa nas próximas horas, e sabe-se lá o que teria acontecido quando eu chegasse”, afirmou a esposa do idoso.

