Apple Watch deverá ter tela maior e outras atualizações nos modelos da Série 10

A Apple está pronta para incorporar uma tela maior e algumas outras atualizações quando a gigante da tecnologia lançar seu smartwatch Série 10, de acordo com a Bloomberg .

O veículo informou que as atualizações planejadas para os dois modelos do Apple Watch Series 10 podem estar vinculadas à comemoração do próximo aniversário de 10 anos do smartwatch.

A mudança no tamanho da tela deixará o Series 10 mais alinhado com o Apple Watch Ultra, de acordo com a Bloomberg. O Apple Watch Ultra 2 apresenta uma caixa de 49 mm.

Além disso, a Apple supostamente pretende reduzir a espessura dos modelos.

Os clientes da Apple verão a gigante da tecnologia usar um novo chip para alimentar o Series 10, de acordo com a Bloomberg, o que pode ajudar a dar suporte a futuros recursos de IA.

A FOX Business entrou em contato com a Apple para comentar a reportagem da Bloomberg, mas não recebeu resposta até o momento da publicação.

A iteração mais recentemente lançada do Apple Watch atualmente disponível no mercado é a Series 9 , que estreou em setembro do ano passado. A Series 9, que depende do chip S9 SiP, vem em tamanhos de 41 mm e 45 mm.

A gigante da tecnologia revelou seu primeiro Apple Watch há cerca de nove anos e 10 meses.

A Bloomberg também informou no domingo que o Apple Watch SE receberá uma atualização. Enquanto isso, o Ultra 3 contará com o mesmo novo chip do Series 10 quando for lançado, de acordo com o outlet.

Os smartwatches da Apple se enquadram em seu segmento de wearables, home e acessórios. Essa unidade gerou US$ 19,87 bilhões em receita durante o primeiro semestre do ano fiscal de 2024 da empresa.