Apple Vision Pro: quanto custa fabricar estes óculos de 3500 dólares?

Estamos falando de um dos produtos mais caros da Apple. Se analisarmos bem, apenas o Mac Pro 2023 supera este gadget no que respeita ao preço base. Segundo a análise, o conjunto de preços dos componentes dos Apple Vision Pro é cerca de 56% menor do preço de venda. Portanto, se para qualquer mortal os óculos custam no mínimo 3499 dólares, quanto custará à Apple para fabricar?

Os dados foram compartilhados no site da Omdia, onde cada peça dos Apple Vision Pro é detalhada, apresentando o seu preço no fabricante. Claro que, apesar de estes dados serem muito interessantes, nunca serão 100% fieis, dados os compromissos e contratos que a Apple fecha com os seus vários fornecedores.

Seguramente que só a Apple tem o valor exato de quanto lhe custa o conjunto de componentes deste equipamento. Nem vamos falar de outras áreas, como o marketing e logística.

Afinal, quanto custa fabricar os Apple Vision Pro?

Já vimos que o desmontar o equipamento é extremamente complexo. Os óculos de computação espacial tem uma construção premium e com componentes do mais avançado que atualmente está disponível no mercado.

Indo direto ao ponto, a estimativa dos analistas do site é que os componentes de uns Vision Pro custem 1542 dólares no total. O mais caro de todos os componentes são os dois displays Micro OLED que o dispositivo incorpora, responsáveis por 35% do custo total dos óculos.

A seguir, o conjunto de processadores que o compõem: o chip M2 e o chip R1 (SoC) são onde a Apple gasta mais dinheiro.

Display principal – $ 456

Display secundário – $ 70

Lentes óticas – $ 70

SoC – $240

Bateria – $ 20

Sensores 3D – $ 81

Chassi – $ 120

Memória – $ 50

Câmeras – $ 150

Outros – $ 155

OEM – $ 130

Total – $ 1542

Analisando de forma direta, sem o total rigor que só a empresa de Cupertino terá, podemos vislumbrar um lucro considerável, na cada dos 50%. Mas depois faltará tudo o resto.

O site que faz esta análise não deixa de estar fazendo uma estimativa, uma vez que nem a Apple, nem os seus fornecedores comunicaram os valores exatos de cada componente. Claro, somado a estes valores há as dezenas de custos indiretos envolvidos num produto deste tipo. Temos aqueles que cada fabricante assume em salários de funcionários ou eletricidade, bem como a logística de transporte.

Este último aspeto é particularmente importante porque, tal como aconteceu com outros grandes dispositivos iniciais da Apple, como o Macintosh, os custos de pesquisa e desenvolvimento são muito elevados. Estamos falando de um produto que, apesar de ter sido lançado em 2024, está sendo desenvolvido desde, pelo menos, 2008, ano em que tivemos conhecimento da primeira patente.

Assim sendo, e mesmo sabendo que a Apple costuma guardar para si uma grande margem de lucro, seguramente os custos estarão muito acima dos 1542 dólares. Contudo, este exercício de matemática e pesquisa do preços dos componentes nos permite perceber o que está associado na fabricação destes dispositivos.

