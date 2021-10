Apple vai vender menos iPhones por crise em oferta de chips, diz JPMorgan

BENGALURU, Índia (Reuters) – O JPMorgan tornou-se nesta terça-feira a segunda grande corretora em duas semanas a reduzir a previsão de vendas de iPhones durante a temporada de compras de fim de ano diante da crise global de semicondutores.

O JPMorgan reduziu a estimativa de receita do iPhone para 63 bilhões de dólares para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2022 da Apple, algo que representa queda anual de quase 4%, segundo relatório de Samik Chatterjee.

Na semana passada, a Needham afirmou que as vendas do iPhone 13 somariam 80 milhões de unidades no primeiro trimestre fiscal e reduziu as estimativas para o trimestre de compras de fim de ano em 10 milhões de aparelhos.

Para o quarto trimestre, o JPMorgan espera uma receita de 46 bilhões de dólares para a Apple com o iPhone, após vendas de 58 milhões de unidades, ligeiramente acima da previsão média de Wall Street de 41 bilhões de dólares.

Segundo dados da Refinitiv, analistas esperam vendas de 45 milhões de iPhones no último trimestre deste ano e 79,4 milhões no primeiro de 2022.

Os usuários que querem um iPhone 13 já estão tendo a paciência testada ao passarem por um dos maiores tempos de espera pelo aparelho da Apple nos últimos anos, afirmam analistas.

(Por Aniruddha Ghosh)

Saiba mais