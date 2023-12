Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2023 - 18:38 Para compartilhar:

A Apple fechou o dia com valor de mercado avaliado em US$ 3,03 trilhões pela primeira vez desde agosto. A companhia fechou o dia com ganhos de 2,11% no Nasdaq e foi, neste ano, a primeira empresa a atingir a marca de US$ 3 trilhões.

